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Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь Украине

Зеленский обсудил с госсекретарем и министром обороны США военную и финансовую помощь

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и американским министром обороны Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече также поднимался вопрос усиления санкций в отношении России и гарантий безопасности для Украины. Зеленский отметил, что визит Блинкена и Остина в Киев «очень ценен и важен».

Он назвал помощь Соединенных Штатов беспрецедентной. Стоимость военной поддержки составила 3,4 миллиарда долларов, что является «самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины», подчеркнул Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «не таким уж простым» переговорный процесс с западными странами по гарантиям безопасности Киеву.

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Алевтина Запольская
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