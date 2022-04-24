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Шмыгаль назвал непростыми переговоры о гарантиях безопасности Украине

Шмыгаль назвал «не таким уж простым» переговорный процесс по гарантиям безопасности Киеву

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «не таким уж простым» переговорный процесс с западными странами по гарантиям безопасности Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Все детали сейчас находятся на обсуждении. В связи с этим сейчас я могу четко сказать, что те или иные гарантии безопасности очень нужны и необходимы, чтобы остановить и закончить эту войну», — рассказал украинский премьер. Он также выразил уверенность, что конфликт с Россией может быть закончен только с помощью переговоров.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов. По его словам, на эти деньги планируется профинансировать восстановление Украины. Он назвал изъятие российских активов «международной целью для всего цивилизованного мира».

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Николай Чигасов
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