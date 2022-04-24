На Украине заявили об обсуждении использования замороженных российских активов

Премьер Шмыгаль заявил, что Украина обсуждает с США использование замороженных активов РФ

Киев обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

Помимо США, заявил Шмыгаль, Украина ведет подобные переговоры со всеми своими партнерами. По его словам, на эти деньги планируется профинансировать восстановление Украины. Он назвал изъятие российских активов «международной целью для всего цивилизованного мира».

Шмыгаль также сообщил, что каждый день Украина должна получать по пять миллиардов долларов в качестве финансовой помощи. По его словам, с этой суммой согласны страны G20, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). «Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», — заявил Шмыгаль.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый этап военной помощи Киеву. Помимо этого, как отметил представитель офиса Зеленского, лидеры обсуждали санкции против России и будущую обновленную систему безопасности.