Зеленский и Джонсон обсудили новый этап военной помощи Украине

Зеленский обсудил с премьер-министром Джонсоном новый этап военной помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном новый этап военной помощи Киеву. Об этом сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига. Его слова приводит РИА Новости.

«[Политики] разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украины в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике», — описал Сибига разговор Зеленского с Джонсоном. Помимо того, как отметил представитель офиса Зеленского, собеседники обсуждали санкции и будущую обновленную систему безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что иностранные партнеры начали отправлять Украине «то оружие, о котором она просила». При этом президент не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь.

Перед этим Джонсон сообщил, что власти Великобритании рассматривают возможности поставки танков в Польшу, которая передает свои бронированные боевые машины Украине.