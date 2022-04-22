Стало известно о намерении Великобритании отправить танки в Польшу

Премьер Британии Джонсон заявил, что власти рассматривают поставки танков в Польшу

Власти Великобритании рассматривают возможности поставки танков в Польшу, которая передает свои бронированные боевые машины Украине. О намерении британских властей стало известно из заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, его слова передает Independent.

«Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют некоторые свои [танки] T-72 на Украину», — сказал он.

Во время пресс-конференции в Нью-Дели, где Джонсон находится с визитом, он также подчеркнул, что Лондон изучает другие возможности военной помощи Украине. Премьер отметил, что Великобритания должна продолжить ужесточать экономические санкции в отношении России и усиливать давление на Москву.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика направит Украине 155-миллиметровые самоходные артустановки Caesar в рамках военной помощи. При этом французский лидер не стал раскрывать точное количество поставляемой техники.

Ранее сообщалось, что страны Группы семи ожидают, что объем помощи Украине в 2022 году и в дальнейшем превысит 24 миллиарда долларов. Такая оценка была дана в ходе встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков Большой семерки в Вашингтоне.