Франция направит Украине тяжелую артиллерию

BFM: президент Макрон заявил, что Франция направит Украине 155-мм артустановки Caesar

Франция направит 155-миллиметровые самоходные артустановки Caesar в рамках военной помощи, заявил президент Республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал BFM.

«Мы все поставим [Украине] серьезное вооружение, от [противотанковых ракетных комплексов] Milan до Caesar и другие виды оружия и техники. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути», — рассказал президент. Макрон не стал раскрывать точное количество поставляемой техники.

По данным французских СМИ, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней будут отправлены в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, которые были взяты из запасов Вооруженных сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 800 миллионов долларов. По словам представителя правительства, в новый пакет военной помощи могут войти артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты, но окончательный состав поставок власти обсудят позднее.