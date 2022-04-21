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Объем помощи Украине оценили в 24 миллиарда долларов

Страны G7 заявили, что объем помощи Украине превысит 24 миллиарда долларов

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Страны Группы семи ожидают, что объем помощи Украине в 2022 году и в дальнейшем превысит 24 миллиарда долларов. Соответствующая оценка дана в заявлении по итогам встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков G7 в Вашингтоне, передает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято на основании заявления министров финансов «семерки» от 14 февраля 2022 года.

«Мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую 24 миллиарда долларов США в 2022 году и после него», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Он будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз Соединенные Штаты выделили Киеву вооружения на 800 миллионов долларов.

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Марина Совина
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