США объявят о новом пакете военной помощи Украине

NBC News: США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовится на этой неделе объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, новый пакет помощи будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз США выделили Украине вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что теперь в числе прочего Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.

Собеседники телекомпании отметили, что решение о выделении дополнительной помощи пока еще не подписано главой администрации США.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал отправить Украине тяжелую артиллерию, о решении более подробно будет объявлено в ближайшие дни. Трюдо подчеркнул, что данные поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны.

В конце марта Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Представитель Пентагона пояснил, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.