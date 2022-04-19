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Канада отправит Украине тяжелую артиллерию

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что страна отправит Украине тяжелую артиллерию
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо . Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал отправить Украине тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — сказал политик.

Трюдо подчеркнул, что данные поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны.

Поставки оружия на Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза оперативно доставить оружие на Украину.

Все страны-члены [Евросоюза], кто может, должны быстро доставить [оружие на Украину], потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе

Урсула фон дер Ляйенглава Европейской комиссии

Глава ЕК заявила, что она не проводит разницы «между тяжелым и легким вооружением», которое можно поставить в Киев.

16 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что канцлер Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. 400 миллионов евро из них будут перечислены в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины.

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Председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот в свою очередь призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, в Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

Также правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине.

Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров

Маркус Фабер эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны

Великобритания также заявила, что продолжит поставлять вооружения на Украину. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра страны Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В конце марта Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Представитель Пентагона пояснил, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.

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23 марта США завершали доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, заключил чиновник.

Представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что страна продолжит поставки оружия Украине на фоне военной спецоперации России. Политик подчеркнул, что власти Пятой республики продолжат предпринимать все полезные инициативы, чтобы попытаться остановить боевые действия.

Это значит, с одной стороны, мы продолжим нашу помощь Киеву — как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений

Габриэль Аттальпредставитель кабмина Франции

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США.

На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила: «Во все».

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь обвинил Запад в поставках на Украину устаревшего оружия с целью перевооружить свои армии.

По его словам, западные страны фактически «раскрыли лицо», ведь они «готовы воевать до последнего украинца, готовы поставлять на Украину свое устаревшее вооружение с тем, чтобы перевооружить свои страны на более современное оружие». Он отметил, что американские корпорации получают на этом огромный доход.

Мы хотим видеть нашего доброго соседа в добром здравии, готовы развивать с ним отношения и хотим, чтобы этот наш сосед перестал использоваться нашими западными партнерами в качестве инструмента против России, в качестве какой-то пешки

Дмитрий Полянскийзампостпреда России при ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в марте заявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Министр подчеркнул, что указанные системы находятся на тех или иных территориях в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, а также имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.

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Марина Совина
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