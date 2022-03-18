Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не допустит передачи С-300 на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва не допустит подобных действий.

Ранее в Минобороны проинформировали, что российская авиация уничтожила дивизион систем С-300 на Украине. Всего за сутки, согласно данным ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотной авиация поразила 46 военных объектов.

12 марта появились сведения о том, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о передаче Украине средств ПВО и других вооружений. Источник из числа европейских дипломатов рассказал, что украинские власти добивались того, чтобы им предоставили комплексы С-300, и сейчас проводятся консультации о такой возможности. Подобное вооружение есть, в частности, у Словакии.