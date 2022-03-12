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США задумались о передаче Украине комплексов С-300

WP: США рассматривают возможность передачи Украине средств ПВО и комплексов С-300

Фото: Erin Scott / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о передаче Украине средств ПВО и других вооружений и обсуждает такую возможность с европейскими союзниками. Киев, в частности, надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на источники среди официальных лиц, такие консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом главы Пентагона Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей вместе с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь Украине. Отмечается, что у Словакии есть комплексы С-300, и данные вооружения «знакомы украинцам». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не уточнил, какие именно системы Вашингтон может дополнительно передать Киеву.

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Собеседник газеты из числа европейских дипломатов рассказал, что украинские власти добивались того, чтобы им предоставили комплексы С-300. Сейчас проводятся консультации о такой возможности.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. Она объяснила, что боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле». Кроме того, отметила чиновница, передача Киеву польских МиГ-29 значительно не повлияла бы на военные возможности Украины.

Марина Совина
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