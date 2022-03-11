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США объяснили свою позицию против передачи польских истребителей Украине

Псаки: передача Польшей истребителей Киеву привела бы к мировой войне

Фото: Pixabay

Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Она объяснила, что боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле». Кроме того, отметила чиновница, передача Киеву польских МиГ-29 значительно не повлияла бы на военные возможности Украины.

Ранее помощник министра обороны США по вопросам стратегии, планирования и военного потенциала Мара Карлин заявила, что США «пытаются предоставить все возможное, дабы действительно помочь [Вооруженным силам Украины] с противовоздушной обороной... Мы по-настоящему концентрируем внимание на том, что, на наш взгляд, им необходимо больше всего, — противотанковых и противовоздушных средствах», — сказала она.

Марина Совина
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