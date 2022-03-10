Пентагон счел неэффективными поставки истребителей МиГ-29 на Украину

В Пентагоне заявили, что попытки Польши передать Киеву истребители МиГ-29 неэффективны

Попытки Польши передать властям Украины советские истребители МиГ-29 неэффективны, поскольку внимание следует сконцентрировать на поставках Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых вооружений. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам стратегии, планирования и военного потенциала Мара Карлин. Ее цитирует ТАСС.

«Мы пытаемся предоставить все возможное, дабы действительно помочь [Вооруженным силам Украины] с противовоздушной обороной... Мы по-настоящему концентрируем внимание на том, что, на наш взгляд, им необходимо больше всего, — противотанковых и противовоздушных средствах», — считает она.

Карлин также добавила, что у Киева уже есть несколько эскадрилий боеспособных самолетов.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Польша не уведомила США о планах отправить Украине советские истребители МиГ-29. По ее словам, страны не обсуждали данное решение Варшавы. Скорее всего, это связанно с временным сбоем связи между Соединенными Штатами и Польшей, из-за чего Варшава не смогла уведомить о своих планах.