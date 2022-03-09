Польша не уведомила США о решении отправить Украине истребители

Представитель Белого дома Псаки: США не обсуждали с Польшей отправку Украине МиГ-29

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Польша не уведомила США о планах отправить Украине советские истребители МиГ-29. По ее словам, страны не обсуждали данное решение Варшавы, сообщает ТАСС.

«Как вчера сообщила наша заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, мы не были поставлены в известность об их планах выступить с данным объявлением», — рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что, скорее всего, это связанно с временным сбоем связи между Штатами и Польшей, в связи с чем Варшава не смогла уведомить о своих планах.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что украинские националисты планируют убить священников монастыря в селе Никольское Волновахского района. Отмечается, что они хотят пойти на такой шаг из-за того, что священнослужители отказались от мобилизации для войны против российских военных.