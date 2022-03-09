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В ДНР рассказали о планах украинских националистов убить священников

В ДНР рассказали, что украинские националисты хотят убить священников под Волновахой

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что украинские националисты планируют убить священников монастыря в селе Никольское Волновахского района. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители батюшки Зосимы. Призываем командование украинских парамилитарных формирований нацистов не допустить кровопролития. Каждый из вас на отдельном контроле», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они хотят пойти на такой шаг из-за того, что священнослужители отказались от мобилизации для войны против российских военных.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев прекратил попытки деблокировать и бросил на произвол судьбы окруженные Народной милицией Донецкой народной республики (НМ ДНР) части Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, части ВСУ готовы сложить оружие, однако батальоны украинских националистов не позволяют им это сделать.

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Марина Совина
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