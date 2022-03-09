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В ДНР раскрыли участь попавших в «котлы» украинских войск

Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев прекратил попытки деблокировать окруженные силы ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киев прекратил попытки деблокировать и бросил на произвол судьбы окруженные Народной милицией Донецкой народной республики (НМ ДНР) части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«По нашей информации, Киев отказался от каких-либо попыток деблокировать те подразделения, которые уже находятся в котлах или полукотлах. Поэтому они представлены сами себе», — раскрыл Пушилин участь попавших в окружение украинцев. Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что Народная милиция уничтожила координирующие деятельность блокированных подразделений штабы.

По мнению главы ДНР, части ВСУ готовы сложить оружие, однако батальоны украинских националистов не позволяют им это сделать. «Пока их останавливает в массовом проявлении страх перед нацбатами, которые выступают сейчас в качестве заградительных отрядов», — объяснил Пушилин, почему украинские военнослужащие продолжают сопротивление.

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6 марта

О добровольной сдаче в плен бойцов ВСУ регулярно сообщает и НМ ДНР, и Вооруженные силы России. На 25 февраля России сдались около 150 украинских военных. 3 марта еще 76 украинцев сложили оружие перед наступающими частями НМ ДНР.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский ужесточил ответственность за государственную измену. Предавшим Украину грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Дмитрий Настасьев
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