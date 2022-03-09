На Украине ужесточили наказание за госизмену и мародерство

Президент Украины подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену и мародерство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за государственную измену и мародерство в условиях военного времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внес изменения в Уголовный кодекс страны. Он ужесточает наказание «за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей». Кроме того, ответственность будет расширена для тех, кто занимался диверсиями в пользу неприятеля.

Теперь за мародерство виновным будет грозить до 10 лет лишения свободы, изменникам — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарных коридоров сразу по нескольким направлениям для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 21:00 по московскому времени 9 марта.