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Евросоюз призвали оперативно доставить оружие на Украину

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны TC оперативно доставить оружие на Украину
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза (ЕС) оперативно доставить оружие на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild am Sonntag.

«Все страны-члены [Евросоюза], кто может, должны быстро доставить [оружие на Украину], потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе», — сказала она.

По словам главы ЕК, она не проводит разницы «между тяжелым и легким вооружением», которое можно поставить в Киев.

Ранее в США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. По данным CNN, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни развернутся ожесточенные наземные бои, и украинские военные скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов.

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Марина Совина
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