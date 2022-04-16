Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия увеличила военные расходы для помощи Украине

Германия увеличила военные расходы на два миллиарда евро для помощи Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. Это подтвердил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в своем Twitter.

Он подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения, отметив, что больше половины из этой суммы будет направлено Украине. «Канцлер давно потребовал это», — написал Линднер.

Телеканал ARD выяснил, что 400 миллионов евро будут перечислены в Европейский фонд мира, который также закупает оружие для Украины. Еще 400 миллионов направят в иные страны.

15 апреля председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, в Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

12 апреля стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Данные разведки США не подтвердили слова Байдена о «геноциде» на Украине
Заслуженный врач России назвала способы защиты от клещей на прогулке
Германия увеличила военные расходы для помощи Украине
Антонов уличил США в запугивании стран Латинской Америки из-за России
В Совфеде раскрыли предназначение Байдена на посту президента США
В Россию прибыли первые беженцы из Изюма
Экономист объяснил россиянам новые правила покупки валюты
В ДНР рассказали о мешающем штурму завода «Азовсталь» подземном городе
В ООН призвали прекратить провокации в Иерусалиме
Около мусорного бака в Париже обнаружили скрипку за 100 тысяч евро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.