Германия увеличила военные расходы для помощи Украине

Германия увеличила военные расходы на два миллиарда евро для помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. Это подтвердил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в своем Twitter.

Он подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения, отметив, что больше половины из этой суммы будет направлено Украине. «Канцлер давно потребовал это», — написал Линднер.

Телеканал ARD выяснил, что 400 миллионов евро будут перечислены в Европейский фонд мира, который также закупает оружие для Украины. Еще 400 миллионов направят в иные страны.

15 апреля председатель комитета по внешней политике бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призвал Запад поставить Украине еще больше оружия. Член бундестага также попросил приготовиться к тому, что в результате спецоперации России на Украине могут вспыхнуть вооруженные конфликты в других регионах — например, в Молдавии и Грузии, а также в странах Западных Балкан.

12 апреля стало известно, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.