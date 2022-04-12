Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве

Bild сообщило об отказе Зеленского принимать Штайнмайера из-за тесных связей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах.

По данным издания, Штайнмайер планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Однако Зеленский выступил против визита президента Германии. «В данный момент он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать», — сообщает Bild.

Причиной такого решения украинского лидера стали тесные связи Штайнмайера с Россией, отмечают в издании. В качестве министра иностранных дел он поддерживал контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также выступал за строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Паутина контактов

Киев не впервые упрекает Штайнмайера в тесных связях с Россией — ранее об этом уже заявлял посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло Андрей Мельник посол Украины в Германии

Он также упрекнул президента Германии в том, что даже спецоперация на Украине в этом плане не играет для него большой роли. По мнению Мельника, у ФРГ слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа. Частичная вина в этом, считает посол, лежит на Штайнмайере, который ранее занимал должность главы Ведомства федерального канцлера и главы министерства иностранных дел Германии.

За десятилетия, уверен Мельник, у президента создалась «паутина контактов» с Россией.

Ошибки прошлого

В начале апреля Штайнмайер заявил, что признал ошибочной политику по отношению к России.

Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры Франк-Вальтер Штайнмайер президент ФРГ

Глава государства отметил, что поведение немецкой стороны стоило Германии доверия со стороны восточноевропейских партнеров. «Это больно», — добавил он.

По словам Штайнмайера, ФРГ потерпела неудачу, выстраивая «общий европейский дом» с привлечением России и пытаясь вовлечь ее в общую архитектуру безопасности. Штайнмайер также подчеркнул, что не видит перспектив «возвращения к статус-кво» при нынешнем российском руководстве.

Те, кому рады

Тем временем другие европейские лидеры успешно посещают Украину и проводят встречи с украинскими властями. Так, 9 апреля стало известно о встрече премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с Зеленским в Киеве. Визит британского политика нигде не анонсировался. Уже после переговоров в сети появилось видео, где Джонсон рассказывает, как ехал в «фантастическом» украинском поезде.

В общей сложности премьер Великобритании пробыл на Украине около пяти часов. По прибытии в Киев Джонсон провел встречу в формате тет-а-тет с Зеленским, а также совершил с ним 30-минутную прогулку до майдана Независимости.

8 апреля на Украине побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Они встретились с Зеленским, а также посетили город Буча, откуда в начале месяца поступили сообщения о массовом убийстве мирных жителей.

