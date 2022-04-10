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Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде

Премьер Британии Джонсон тайно прибыл на переговоры с президентом Украины Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно прибыл на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля, добравшись до столицы Украины из Польши на поезде, сообщает RT в Telegram.

О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде.

По итогам встречи украинский лидер рассказал, что Джонсон был очень конкретным в своих ответах на вопросы украинской стороны. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.

8 апреля премьер Великобритании пообещал отправить Киеву очередную партию вооружений на 130 миллионов долларов. Кроме того, он заявил, что предоставит Украине зенитные ракеты Starstreak, которые, по его словам, летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

Алина Гончарова
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