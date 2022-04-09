Зеленский заявил о готовности Британии возглавить работу по восстановлению Киева

Зеленский: Британия готова сыграть ведущую роль в восстановлении Киева и Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания готова сыграть ведущую роль в восстановлении Киева и Киевской области. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский отметил, что премьер-министр Британии Борис Джонсон во время их встречи, прошедшей в Киеве, был очень конкретным в своих ответах на вопросы украинской стороны. Он рассказал, что Киев и Лондон уже определились, какую роль сыграет Великобритания в восстановлении Украины после окончания конфликта. «Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — подчеркнул президент.

Ранее Джонсон во время совместной с Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое и санкционное давление на Россию еженедельно. В частности, британское правительство постарается повлиять на возможности российских властей использовать энергетические ресурсы.

