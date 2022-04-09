Великобритания пообещала вводить новые санкции против России еженедельно

Борис Джонсон заявил, что Лондон будет усиливать санкции против РФ каждую неделю

Великобритания намерена усиливать экономическое и санкционное давление на Россию еженедельно, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Его цитирует «Интерфакс». В частности, британское правительство постарается повлиять на возможности российских властей использовать энергетические ресурсы.

«Необходимо предоставлять всяческую поддержку Украине и совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов — мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы», — подчеркнул Джонсон.

Во время выступления британский премьер также пообещал, что Лондон и другие зарубежные партнеры Украины будут поставлять ей технологии, ноу-хау и разведывательную информацию, чтобы страна «никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом».

Джонсон и Зеленский также договорились, что Великобритания передаст Украине бронетехнику и новые противокорабельные ракетные комплексы, «чтобы поддержать ее на решающем этапе». Вооружение станет дополнением к обещанной ранее военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.

Днем ранее с Зеленским встретилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, чтобы передать ему конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. По ее словам, что анкеты станет «базой для дискуссий в предстоящие месяцы». 9 апреля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает стать кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС) в июне.