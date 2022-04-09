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Британия передаст Украине бронетехнику и противокорабельные ракетные комплексы

Британский премьер Джонсон пообещал передать Киеву 120 единиц бронетехники

Фото: Reuters

Великобритания собралась передать Украине бронетехнику и новые противокорабельные ракетные комплексы. Об этом со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, опубликованное после встречи премьера Британии Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники и новых ракетных комплексов, «чтобы поддержать его на решающем этапе». В заявлении указывается, что вооружение станет дополнением к обещанной ранее военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включающей ракеты Starstreak, высокотехнологичные боеприпасы и 800 противотанковых ракет.

Кроме того, Джонсон анонсировал дополнительные кредитные гарантии в размере по линии Всемирного банка.

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Киеве в субботу, 9 апреля. До этого визит британского премьера в украинскую столицу нигде не анонсировался.

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Варвара Кошечкина
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