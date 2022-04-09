Украина назвала срок получения кандидатства на вступление в ЕС

Украина заявила, что рассчитывает стать кандидатом на вступление в ЕС в июне

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает стать кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС) в июне. Такой срок она назвала в своем аккаунте Twitter.

«Украина получила опросник о членстве в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получить статус страны-кандидата в июне», — написала вице-премьер.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 апреля встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и передала ему конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. По ее словам, что анкеты станет «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».

Ранее глава ЕК сообщила, что ЕС отложил рассмотрение заявки Украины на членство в блоке до лета 2022 года. Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что объединение поддерживает стремление Украины стать его частью. Страна подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля, на следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.