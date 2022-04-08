Евросоюз отложил до лета рассмотрение заявки на членство Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что заявку на вступление Украины в ЕС рассмотрят летом

Европейский союз (ЕС) отложил до лета рассмотрение заявки Украины на членство в объединении. Об этом во время визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle (DW) (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам фон дер Ляйен, ее визит в Киев призван поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС. «Наша цель — представить заявку Украины в [Европейский] совет этим летом», — заявила она.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В марте Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Он напомнил, что Украина «строит путь» для вступления в ЕС.