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Евросоюз отложил до лета рассмотрение заявки на членство Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что заявку на вступление Украины в ЕС рассмотрят летом
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Fredrik Sandberg / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) отложил до лета рассмотрение заявки Украины на членство в объединении. Об этом во время визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle (DW) (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам фон дер Ляйен, ее визит в Киев призван поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС. «Наша цель — представить заявку Украины в [Европейский] совет этим летом», — заявила она.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В марте Зеленский обратился к странам Евросоюза с просьбой не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Он напомнил, что Украина «строит путь» для вступления в ЕС.

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Алиса Реброва
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