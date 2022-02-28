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Украина подала заявку на вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Верховной Рады.

«Украина имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе согласно статье 49 Договора про ЕС», — говорится в тексте документа.

Его копии были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

Зеленский принял участие в экстренном заседании Совета Европы, которое состоялось ночью 25 февраля. Там он попросил принять Украину в ЕС по специальной ускоренной процедуре. Руководство союза пока не приняло окончательного решения на этот счет.

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Алевтина Запольская
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