Украина подала заявку на вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Верховной Рады.

«Украина имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе согласно статье 49 Договора про ЕС», — говорится в тексте документа.

Его копии были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

Зеленский принял участие в экстренном заседании Совета Европы, которое состоялось ночью 25 февраля. Там он попросил принять Украину в ЕС по специальной ускоренной процедуре. Руководство союза пока не приняло окончательного решения на этот счет.