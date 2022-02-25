В Эстонии рассказали об отсутствии ответа Украине от ЕС по вступлению в союз

Евросоюз не дал ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому на вопрос о возможности вступления страны в организацию. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит Postimees.

Зеленский принял участие в экстренном заседании Совета Европы, которое состоялось ночью 25 февраля. По словам Каллас, Зеленский попросил главу Евросовета Шарля Мишеля подтвердить, что Украина может вступить в Евросоюз хотя бы в будущем. «Он не получил прямого ответа «да-нет», которого, возможно, ожидал», — сказала Каллас.

Кроме того, Каллас рассказала, что обстановка на заседании Совета была удручающая. По ее словам, все были шокированы и многие признали, что они «были наивны в отношении [президента России Владимира] Путина», не веря, что политик мог начать военную операцию.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал лидеров стран Евросоюза поддержать миротворческую операцию ООН на Украине и ввести санкции против России с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.