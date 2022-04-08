Зеленскому передали опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз

Глава ЕК фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для переговоров по вступлению в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, приехавшая с визитом в Киев, рассказала, что передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому конверт, внутри которого находился опросник для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз (ЕС), сообщает РИА Новости.

«Украина принадлежит к европейской семье… И сегодня мы находимся здесь, чтобы дать вам первый позитивный ответ», — заявила она.

По ее словам, данный опросник является так называемой базой для дискуссий, которые будут проходить в ближайшие месяцы. Она также заверила украинцев в том, что «здесь начинается их путь в Евросоюз», пообещав приложить все возможные усилия для того, чтобы процесс вхождения страны в ЕС ускорился.

Ранее глава ЕК отмечала, что Европейский союз отложил до лета рассмотрение заявки Украины на членство в объединении. Она подчеркнула, что ее визит в Киев призван поддержать стремление страны к вступлению в Евросоюз.