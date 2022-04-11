Раскрыты детали тайного визита Бориса Джонсона в Киев

Daily Mail: Джонсон тайно ехал к Зеленскому на авто, вертолете, самолете и поезде

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал автомобиль, вертолет, военный самолет и поезд для того, чтобы добраться до Киева и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Детали тайного визита раскрыли журналисты Daily Mail.

В частности, стало известно, что по прибытии в украинскую столицу Джонсон провел часовую встречу в формате тет-а-тет с президентом страны, а затем совершил с ним 30-минутную прогулку по городу до майдана Независимости. Во время обхода столицы британцу подарили керамический кувшин в форме петуха.

Позднее лидеры государств снова переговорили за ужином — в меню был салат с козьим сыром, куриный суп, ростбиф и вареники с вишней.

В общей сложности Джонсон находился в Киеве около пяти часов. «Он уехал в пятницу [8 апреля] вечером, провел в пути всю ночь, а вернулся в Великобританию в воскресенье [10 апреля] утром», — уточнили в пресс-службе британского премьера.

Отмечается, что поездка, которая планировалась в течение нескольких недель, должна была держаться в секрете, пока Джонсон не покинет зону боевых действий, однако украинское посольство в Лондоне сообщило об этом раньше времени, разместив соответствующий пост в Twitter и сопроводив его смайликом с подмигиванием и словом «сюрприз».

О тайном визите Джонсона на Украину и встрече с Зеленским стало известно 9 апреля. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что премьер был очень конкретным в своих заявлениях. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.