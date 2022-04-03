Посол Украины упрекнул президента Германии в тесных связях с Россией

Посол Украины Мельник обвинил президента ФРГ Штайнмайера в поддержании связей с Россией

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией. Его цитирует ТАСС.

«Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — заявил Мельник. Он упрекнул президента Германии в том, что даже спецоперация на Украине в этом плане не играет для него большой роли.

По мнению Мельника, у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа. Частичную ответственность за это, уверен он, несет именно Штайнмайер, который ранее занимал должность руководителя Ведомства федерального канцлера и главы МИД ФРГ.

За десятилетия, считает посол, у Штайнмайера была создана «паутина контактов» с Россией. «В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции», — считает он. В числе этих людей Мельник назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера и статс-секретаря в МИД Андреаса Михаэлиса.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от российского газа может поставить крест на процветании Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

Также в Германии считают, что конфронтация с Россией способна привести к расколу общества. По мнению Хабека, чтобы избежать глубоких разногласий, отказываться от поставок российского газа необходимо постепенно.