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В Германии предрекли раскол общества из-за конфронтации с Россией

В Германии допустили разногласия в обществе из-за отказа от энергоносителей из России

Фото: Shutterstock

Конфронтация с Россией и полный отказ от закупок российских энергоносителей может привести к расколу немецкого общества. О таком сценарии предупредил германский министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Его слова передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, [сценарий] возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — прокомментировал министр нынешней внешнеполитический курс правительства Германии. Хабек считает, что чрезвычайные меры можно заменить на постепенный отказ от российских поставок.

Несколько дней назад стало известно о разработке руководством Германии чрезвычайного плана по переходу на закупки нефти и газа из альтернативных России источников. Меры разработаны в ответ на требование президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ в рубли, которое страны ЕС выполнять отказались. Немецкое правительство уже распорядилось привести в действие первый из трех шагов плана, создающий специальную группу для ежедневного мониторинга ситуации на газовом рынке.

Ранее сообщалось о переходе в реверсный режим работы газопровода Ямал — Европа. После отказа Польши закупать газ у России Варшава начала пользоваться услугами Берлина как посредника, закупая российский газ уже у Германии. Такой подход в СМИ все чаще называют «украинской схемой».

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Дмитрий Настасьев
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