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Газопровод «Ямал — Европа» перешел в режим реверса

Немецкая компания Gascade заявила о переходе газопровода «Ямал — Европа» на реверс

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Газопровод «Ямал — Европа» начать работать в режим реверса, газ начал идти со стороны Германии в Польшу. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании Gascade, которые предоставляет РИА Новости.

По информации компании, заявки на прокачку газа через станцию Мальнов, которая находится на границе Германии и Польши, вечером 1 апреля были почти равны. Это означает начавшийся несколько часов назад виртуальный реверс, по которому российский газ попадал в участок польской магистрали, перепродавался Германией, после чего оставался на территории Польши.

2 апреля с 08:00 по московскому времени начался реверс, и газ стал закачиваться в Польшу. Отмечается, что за час на территорию страны поступило чуть более 270 тысяч кубометров газа.

Ранее стало известно, что «Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» на ночь на 2 апреля и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля.

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Никита Абрамов
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