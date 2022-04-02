Газопровод «Ямал — Европа» перешел в режим реверса

Немецкая компания Gascade заявила о переходе газопровода «Ямал — Европа» на реверс

Газопровод «Ямал — Европа» начать работать в режим реверса, газ начал идти со стороны Германии в Польшу. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании Gascade, которые предоставляет РИА Новости.

По информации компании, заявки на прокачку газа через станцию Мальнов, которая находится на границе Германии и Польши, вечером 1 апреля были почти равны. Это означает начавшийся несколько часов назад виртуальный реверс, по которому российский газ попадал в участок польской магистрали, перепродавался Германией, после чего оставался на территории Польши.

2 апреля с 08:00 по московскому времени начался реверс, и газ стал закачиваться в Польшу. Отмечается, что за час на территорию страны поступило чуть более 270 тысяч кубометров газа.

Ранее стало известно, что «Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» на ночь на 2 апреля и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля.