«Газпром» забронировал дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа»

«Газпром» забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» на ночь 2 апреля

«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» на ночь с 1 на 2 апреля и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги аукциона на GSA Platform.

Из этих данных следует, что компания дополнительно заказала 445 тысяч кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 до 7.00 по московскому времени 2 апреля, что составляет примерно 12,4 процента от общего предложения на аукционе.

Также «Газпром» заказал 338 тысяч кубометров в час для транзита по «Ямал — Европе» через Польшу с 7.00 по московскому времени 2 апреля до 7.00 по московскому времени 3 апреля, что составляет примерно 9 процентов от общего объема транзитной мощности, доступного для бронирования на регулярном аукционе.

На газовые сутки 1 апреля компания не бронировала мощности магистрали «Ямал — Европа». 30 марта сообщалось, что поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля. При этом поставки российского голубого топлива в Европу по двум другим ключевым маршрутам трубопровода в целом оставались стабильными. В «Газпроме» это объяснили тем, что объем поставок по трубопроводу меняется ежедневно, это нормальная ситуация, которая не имеет особого значения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно документу, чтобы приобрести российский природный газ, такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета — именно с них будет вестись оплата поставок. Новый порядок расчета вступил в силу с 1 апреля.