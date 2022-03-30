Поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» упали до нуля

Reuters: поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля днем во вторник, 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

На момент 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» через Мальнов составляли 1 451 155 кВтч/ч, однако после этого упали до нуля. При этом поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам трубопровода в целом оставались стабильными.

Как сообщает ТАСС, «Газпром» в ходе аукциона во вторник, 29 марта, забронировал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» на полные газовые сутки среды, 30 марта. Однако, отмечает Reuters, фактические поставки не гарантируются, поскольку «Газпром» не всегда использует зарезервированные мощности.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

Позже Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа» в «недружественные страны». Предусматриваются ли при этом переговоры с покупателями, из текста распоряжения неясно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.