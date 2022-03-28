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Песков разъяснил поручение Путина об оплате газа рублями

Песков разъяснил поручения Путина о платежах за российский газ в рублях для западных стран
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил поручение президента Владимира Путина об оплате российского газа «недружественными» странами в рублях. Его слова приводит РИА Новости.

«Процесс поставок — он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени», — отметил Песков, добавив, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.

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Вопрос, по словам Пескова, сейчас обсуждается между профильными ведомствами, а также с «Газпромом». «И потом уже будут четкие временные рамки определяться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

28 марта Путин дал поручение правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа» в «недружественные страны». Предусматриваются ли при этом переговоры с покупателями, из текста распоряжения неясно.

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Платон Щукин
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