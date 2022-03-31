«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа» на 1 апреля

«Газпром» не забронировал мощности магистрали «Ямал — Европа» на газовые сутки 1 апреля

«Газпром» не забронировал мощности магистрали «Ямал — Европа» на газовые сутки 1 апреля. Об этом со ссылкой на итоги аукциона на GSA Platform сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после трех дней бронирования компания не заказала мощности газопровода с 7:00 мск пятницы, 1 апреля, до 7:00 мск субботы, 2 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно документу, чтобы приобрести российский природный газ, такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета — именно с них будет вестись оплата поставок. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

30 марта сообщалось, что поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля. При этом поставки российского голубого топлива в Европу по двум другим ключевым маршрутам трубопровода в целом оставались стабильными.