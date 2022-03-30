«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»

В «Газпроме» заявили, что поставки по трубопроводу «Ямал-Европа» постоянно колеблются

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» постоянно колеблются, поэтому падение показателей до нуля не должно вызывать удивления. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

По словам Куприянова, объем поставок по трубопроводу меняется ежедневно. Это нормальная ситуация, которая не имеет особого значения, объяснил пресс-секретарь. Сообщалось, что «Газпром» забронировал часть мощностей прокачки газа на 30 марта, однако фактические поставки не гарантируются, поскольку компания не всегда использует зарезервированные мощности.

«Упали и упали. Это нормально. [Это связано] с загрузкой газопровода, объем транспортировки по "Ямал-Европе" колеблется каждый день. То ноль, то не ноль. Я не понимаю, почему это имеет какое-то значение», — объяснил Куприянов сложившуюся ситуацию.

29 марта поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля. На момент 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» через Мальнов составляли 1 451 155 кВт/ч, однако после этого упали до нуля. При этом поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам трубопровода в целом оставались стабильными.