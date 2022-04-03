В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Вице-канцлер Хабек заявил, что отказ от газа России поставит крест на процветании ФРГ

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

Хабек раскрыл последствия от отказа газа из России и допустил, что он поставит крест на процветании Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

«Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны», — заявил политик.

Министр добавил, что полный отказ от поставок газа и нефти из России приведет к закрытию крупнейшего в мире химического концерна BASF.« Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться», — отметил он. Также дефицит ресурсов создает риск миграции энергетических компаний за границу — например, в Азию.

Ранее в Германии призвали увеличить льготы на газ для населения. С такой инициативой выступил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, призвал глава государства.