В Германии призвали увеличить льготы на газ для населения

Глава регулятора ФРГ Мюллер счел необходимым увеличить льготы на газ для населения

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер счел необходимым увеличить льготы на газ для населения. С таким призывом он обратился в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung на фоне резкого повышения цен на энергоносители.

«Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счет за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами», — подчеркнул глава регулятора ФРГ.

Мюллер добавил, что потребителям следует заранее приготовиться к растущим тратам, если скидки не будут увеличены до следующего года.

Ранее президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм предрек крах промышленности из-за эмбарго на энергоресурсы из России. По его словам, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение.

