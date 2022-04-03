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В Германии призвали увеличить льготы на газ для населения

Глава регулятора ФРГ Мюллер счел необходимым увеличить льготы на газ для населения

Фото: Pixabay

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер счел необходимым увеличить льготы на газ для населения. С таким призывом он обратился в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung на фоне резкого повышения цен на энергоносители.

«Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счет за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами», — подчеркнул глава регулятора ФРГ.

Мюллер добавил, что потребителям следует заранее приготовиться к растущим тратам, если скидки не будут увеличены до следующего года.

Ранее президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм предрек крах промышленности из-за эмбарго на энергоресурсы из России. По его словам, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение.

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Марина Совина
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