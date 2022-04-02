В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на российский газ

Федеральный союз немецкой промышленности предрек крах отрасли из-за эмбарго на газ из РФ

Президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF предрек крах промышленности из-за эмбарго на энергоресурсы из России.

По его словам, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — предупредил Руссвурм.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей ездить медленнее по автобанам, чтобы сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от России.

В марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран, указывали, что в контрактах указана другая валюта.

