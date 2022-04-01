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Министр ФРГ предложил водителям медленнее ездить для снижения зависимости от РФ

Министр ФРГ Оздемир призвал водителей ездить медленнее ради снижения зависимости от России

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Немецких водителей призвали ездить медленнее по автобанам, чтобы сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от России. С таким предложением выступил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью, опубликованном редакционной группой «», передает ТАСС.

По его словам, ездить по автострадам быстро совсем необязательно, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью. Министр отметил, что с учетом высоких цен на энергоносители и сильной зависимости от России он может только посоветовать всем немцам делать именно так. «Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава ведомства рекомендовал жителям Германии по возможности не пользоваться машиной, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде.

Ранее Оздемир посоветовал немцам снизить потребление мяса для противостояния политике России. Министр заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва, очевидно, использует свои экспортные возможности для давления, и западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

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Марина Совина
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