Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Министр Германии посоветовал немцам есть меньше мяса для противостояния России

Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса для противостояния России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир посоветовал немцам снизить потребления мяса для противостояния политике России. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel, передает ТАСС.

Глава ведомства утвердительно ответил на вопрос журналиста, использует ли Россия поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва очевидно использует свои экспортные возможности для давления. Министр в связи с этим заявил, что западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

Помимо того, Оздемир добавил, что, хоть он и вегетарианец, не будет призывать всех перейти на такую же диету. Но при этом глава Минсельхоза ФРГ высказал мнение, что сокращение потребления мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние политике России.

Немецкий министр также прокомментировал тот факт, что только 20 процентов произведенных в Германии зерновых идет на потребление людьми, а почти 60 процентов — на прокорм животных. Он пояснил, что в конечном итоге такая система не может быть устойчива.

Ранее Статистическое управление Норвегии сообщило, что норвежская экономика только недавно оправилась от пандемии, но уже столкнулась с негативными последствиями кризиса на Украине. «Украинский кризис значительно ограничивает перспективы роста наших торговых партнеров в Европе, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экономику Норвегии», — говорится в сообщении агентства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Болтон раскрыл стратегическую ошибку Байдена перед операцией России на Украине
Центробанк разрешит некоторые операции в интересах нерезидентов
Во Франции рассказали про участие граждан страны в боевых действиях на Украине
Багамский Центробанк назвал сумму выявленных и связанных с Россией активов
На Украине назвали способ восстановить страну
Разработан способ защиты космонавтов от радиации
Министр Германии посоветовал немцам есть меньше мяса для противостояния России
Врач рассказала о методах быстрого засыпания
Зампостпреда заявила о желании устроить шельмование России в ЮНЕСКО
В Германии сочли контрпродуктивным эмбарго на поставки энергоносителей из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.