Министр Германии посоветовал немцам есть меньше мяса для противостояния России

Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса для противостояния России

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир посоветовал немцам снизить потребления мяса для противостояния политике России. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel, передает ТАСС.

Глава ведомства утвердительно ответил на вопрос журналиста, использует ли Россия поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва очевидно использует свои экспортные возможности для давления. Министр в связи с этим заявил, что западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире.

Помимо того, Оздемир добавил, что, хоть он и вегетарианец, не будет призывать всех перейти на такую же диету. Но при этом глава Минсельхоза ФРГ высказал мнение, что сокращение потребления мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние политике России.

Немецкий министр также прокомментировал тот факт, что только 20 процентов произведенных в Германии зерновых идет на потребление людьми, а почти 60 процентов — на прокорм животных. Он пояснил, что в конечном итоге такая система не может быть устойчива.

Ранее Статистическое управление Норвегии сообщило, что норвежская экономика только недавно оправилась от пандемии, но уже столкнулась с негативными последствиями кризиса на Украине. «Украинский кризис значительно ограничивает перспективы роста наших торговых партнеров в Европе, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экономику Норвегии», — говорится в сообщении агентства.

