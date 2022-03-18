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Норвегия пострадала из-за спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине негативно повлияла на экономику Норвегии

Фото: Shutterstock

Экономика Норвегии только недавно оправилась от пандемии, но уже столкнулась с негативными последствиями кризиса на Украине, передает Reuters со ссылкой на Статистическое управление Норвегии.

«Украинский кризис значительно ограничивает перспективы роста наших торговых партнеров в Европе, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экономику Норвегии», — говорится в сообщении агентства. Статистическое управление прогнозирует, что Центробанку Норвегии, возможно, придется повысить ставку рефинансирования четыре раза в 2022 году и еще один раз — в 2023-м. Таким образом, ставка рефинансирования ЦБ Норвегии достигнет 1,75 процента к концу следующего года.

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Норвежские экономисты также рассчитывают на рост ВВП всех секторов, кроме нефтяной промышленности, на 3,6 процента, вместо ожидаемых 4,1 процента. «Надеемся, что кризис на Украине закончится через пару месяцев, иначе экономика Норвегии пострадает еще сильнее», — отмечает агентство. Базовая инфляция (инфляция без учета сезонных факторов — прим. «Ленты.ру») в стране вырастет на 2,1 процента в 2022 году, вместо прогнозируемых 2,5 процента, однако в 2023-м инфляция составит 2 процента вместо ожидаемых 1,7 процента. Однако заработная плата, наоборот, повысится на 3,6 процента в этом году и на 3,8 процента в следующем. Предыдущий прогноз аналитиков оказался скромнее — они рассчитывали, что зарплаты вырастут только на 3,3-3,5 процента.

Ранее Германия и Норвегия заявили о намерении построить водородный трубопровод между странами, чтобы снизить зависимость Европы от российских энергоносителей.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Платон Щукин
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