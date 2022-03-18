Германия задумала заменить российский газ водородом

Германия и Норвегия заявили о строительстве водородного трубопровода

Германия и Норвегия рассматривают возможность строительства водородного трубопровода, который свяжет две страны. Согласно задумке, проект должен уменьшить зависимость Европы от поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны планируют в ближайшее время провести технико-экономическое обоснование проекта, который в конечном итоге позволит транспортировать «зеленый» водород из Норвегии в Германию. Соответствующее заявление было сделано после встречи министра экономики Германии Роберта Хабека и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

«В ближайшие месяцы и годы будет крайне важно ускорить развитие альтернативных источников энергии для Европы в качестве замены российскому газу и нефти», — говорится в совместном заявлении Германии и Норвегии, в котором также подчеркивается необходимость развивать соответствующую инфраструктуру.

Канцлер Олаф Шольц уже пообещал уменьшить зависимость страны от любых потенциальных перебоев с поставками. Правительство также покупает сжиженный природный газ (СПГ) и поддерживает строительство новых терминалов. Власти Германии настаивают на более быстро расширении использования возобновляемых источников энергии, которые рассматриваются как альтернатива ископаемому топливу.

Ранее в марте возобновляемый водород был включен в план отказа Европы от российских энергоресурсов. Согласно новой стратегии, Евросоюз собирается реализовать свои намерения задолго до 2030 года. Для достижения цели Еврокомиссия предложила диверсифицировать поставки газа через увеличение объемов импорта СПГ, а также наращивание объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.