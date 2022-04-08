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Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что его поддержка «Северного потока-2» была ошибкой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его поддержка проекта газопровода «Северный поток-2» была ошибкой. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

«Слишком долго я успокаивал себя фактом, что планирование этого проекта завершилось еще до 2014 года, поэтому я пошел на диалог», — заявил глава ФРГ, указав, что проект стоимостью в миллиард долларов потерпел неудачу. Штайнмайер добавил, что поведение немецкой стороны стоило ФРГ доверия со стороны ее восточноевропейских партнеров. «Это больно», — высказался он.

Президент также отметил, что в настоящее время необходимо проанализировать, где были сделали ошибки в свете выстраивания отношений с Россией, добавив, что имеет в виду ошибки политиков, к которым причислил и себя.

Ранее в апреле Штайнмайер уже признавал ошибочную политику по отношению к России. «Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — сказал он.

В 2018 году президент ФРГ называл безосновательными опасения Украины по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».

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Антон Похиляк
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