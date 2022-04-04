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Президент ФРГ признал ошибочную политику по отношению к России

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что поддержка «Северного потока — 2» была ошибкой
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России. Он заявил об этом в понедельник, 4 апреля, передает ТАСС.

«Поддержка "Северного потока — 2" с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — сказал он.

По его словам, страна потерпела неудачу, выстраивая «общий европейский дом с привлечением России», а также пытаясь вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности. При нынешнем руководстве России президент ФРГ не увидел перспектив «возвращения к статус-кво», который был до начала спецоперации на Украине.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией. По его словам, даже спецоперация на Украине в этом плане не играет для Штайнмайера большой роли. Мельник заявил, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа.

Марина Совина
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