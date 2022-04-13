Зеленский высказался о визите Штайнмайера

Президент Украины Зеленский заявил, что не получал сообщений о визите Штайнмайера в страну

Президент Украины Зеленский заявил, что не получал сообщений о визите федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в страну. Об этом он сказал на брифинге с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве, пишет «Интерфакс».

«Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину», — заверил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина готова «быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики».

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева в отношении Штайнмайера. Он отметил, что сам федеральный президент «с радостью бы отправился» в Киев.