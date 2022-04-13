Шольца сбил с толку отказ Киева принять Штайнмайера

Канцлер ФРГ Шольц оказался сбит с толку отказом Зеленского принять Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам Шольца, он был с визитом в Киеве до начала специальной операции России на Украине.

«Едва ли найдется какой-либо глава государства или правительства, который поддерживал бы со мной столь интенсивные контакты», — заметил он. Тот факт, что визит Штайнмайера не был одобрен украинскими властями, канцлер назвал «сбивающим с толку», поскольку сам федеральный президент «с радостью бы отправился» в Киев.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.

На фоне этого зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-президент парламента Вольфганг Кубики выступил против поездки Шольца на Украину. Он заявил, что не может представить, чтобы канцлер отправился в страну, которая объявила главу государства нежелательным лицом.