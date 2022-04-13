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В парламенте ФРГ выступили против визита Шольца в Киев

Зампред СвДП Кубики выступил против поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не должен ехать в Киев после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) и вице-президент парламента Вольфганг Кубики, передает RND.

«Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом. Очевидно, что федеральный канцлер сейчас, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, не может ехать в Киев», — сказал Кубики, добавив, что подобная поездка «стала бы афронтом одного конституционного органа ФРГ против другого».

Ранее стало известно, что Зеленский выступил против визита президента Германии Штайнмайера в Киеве. Причиной такого решения украинского лидера стали тесные связи главы ФРГ с Россией.

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Виктория Кондратьева
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